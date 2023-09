Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podkreślają, że łączą ich jedynie kontakty zawodowe, ale każde kolejne zdjęcie, na którym są razem podsyca plotki na temat ich relacji. Ostatnio prowadzący "Pytanie na śniadanie" wzięli udział w nagraniu nowego spotu reklamowego, a uśmiechy na ich twarzach świadczą o tym, że w swoim towarzystwie czują się doskonale. Tylko spójrzcie na wspólne zdjęcia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski razem na planie nowego spotu Katarzyna Cichopek jeszcze nigdy w swojej karierze nie budziła takich kontrowersji, jakie wywołało rozstanie z Marcinem Hakielem, które zakończyło trwający 17 lat związek pary. Gwiazda "Pytania na śniadanie" szybko wróciła do dawnej aktywności w mediach społecznościowych i rzuciła się w wir pracy, prezentując w relacjach na Instastory kolejne projekty. Niedawno Katarzyna Cichopek pojawiła się na planie nowego spotu reklamowego "Pytania na śniadanie" i nie była sama. Aktorce towarzyszył Maciej Kurzajewski, z którym Katarzyna Cichopek współprowadzi poranne pasmo w TVP 2 . Duet idealnie dogaduje się ze sobą nie tylko w programie "Pytanie na śniadanie" , co doceniają widzowie telewizji śniadaniowej, ale nie ukrywają też, że prywatnie są dobrymi znajomymi. Zobacz także: Marcin Hakiel zaczyna "nowe życie", a Kasia Cichopek nie zostaje w tyle: "Gotowa na..." Na najnowszych zdjęciach z planu widać, jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie tylko pozują do zdjęć, ale wybrali się też na wspólną przejażdżkę autem. Oboje byli w rewelacyjnych nastrojach. Tylko spójrzcie na te zdjęcia! Jakiś czas temu Katarzyna Cichopek po raz pierwszy odniosła się do spekulacji na temat jej relacji z Maciejem Kurzajewskim, jakie krążą w sieci. Gwiazda "M jak...