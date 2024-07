Serial "Na Wspólnej" już od kilku lat jest jednym z najpopularniejszych tasiemców w telewizji. Widzowie śledzą w nim losy m.in. Lucyny Malec, która wciela się w postać Danuty Zimińskiej. W serialu Malec gra szczęśliwą żonę i matkę dwóch córek. Zobacz: Gwiazdy serialu "Na Wspólnej" świętują jubileuszowy odcinek [FOTO]

Popularna aktorka w jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała o swoim życiu prywatnym. Okazuje się, że życie nie rozpieszcza Lucyny Malec. Aktorka rozstała się z mężem i samotnie wychowuje chorą córkę. Dziewczynka cierpi na dziecięce porażenie mózgowe.

- Jakoś daję radę.. Mam inne wyjście? Zatrudniam opiekunkę, panią Jolę, która bardzo mi pomaga przy Zosi. Gdy pracuję, nie martwię się o to, jak dziecko wróci ze szkoły, co zje, itd. A kiedy pani Jola ma wolne, zabieram córkę na spektakl. Siedzi w garderobie, podgląda teatr od kulis i jest szczęśliwa. Cały czas staram się ją rozwijać. Bo chociaż na dziecięce porażenie mózgowe nie ma lekarstwa, to można złagodzić skutki choroby. To kwestia chęci i pieniędzy- wyznaje w rozmowie z "Na Żywo"