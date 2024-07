Joanna Krupa jest obecnie jedną z najpopularniejszych celebrytek w Stanach. Swoją sławę wykorzystuje do promocji różnego rodzaju akcji społecznych, w które jest zaangażowana. Wczoraj modelka przyleciała do Polski i dziś rano pojawiła się na antenie "Dzień Dobry TVN".

Krupa w krótkiej rozmowie opowiedział o tym, co przez najbliższe dni będzie robiła w naszym kraju. Podczas wywiadu nawiązano do listu, który modelka wysłała do Tomasza Siemoniaka, pełniącego funkcję ministra obrony narodowej. Joanna podziękowała polskiemu wojsku, za to, że nie będzie prowadziła już badań i eksperymentów na zwierzętach.

- Jestem bardzo dumna z Polski, że już nie będzie używała zwierząt w wojsku do badań. Bardzo się cieszę, bo jeszcze Stany używają zwierząt. Jak się dowiedziałam od PETA, że Polska zdecydowała się nie używać zwierząt, to byłam bardzo dumna, że jestem Polką i Polacy tak zrobili.

Krupa aktualnie przebywa na Śląsku, gdzie odwiedzi m.in. jedno z tamtejszych schronisk dla psów i kotów. Jak widać jej działalność charytatywna i społeczna ma wielką moc sprawczą. Oby więcej było takich gwiazd.

