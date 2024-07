Anita Lipnicka zdementowała plotki o swojej chorobie. Piosenkarka, która zaskoczyła wszystkich pod koniec września pokazując swoim fanom na Facebooku zdjęcia ze ślubu, pojawiła się w programie Dzień Dobry TVN, gdzie opowiadała o swojej karierze muzycznej i komentowała plotki na swój temat. Anita Lipnicka odniosła się do medialnych doniesień na temat swojej choroby. W 2015 roku mówiło się o problemach zdrowotnych artystki, która w rozmowie z magazynem "Sens" przyznała, że zdiagnozowano u niej guza ślinianki przyusznej. Później w prasie pojawiły się plotki, że Anita Lipnicka ma raka.

Zobacz także: Anita Lipnicka wzięła ślub! "Początek najpiękniejszej podróży mojego życia..."

Chciałabym zdementować pogłoski o mojej chorobie, bo to nie był rak. Miałam guza, ale nie był to rak. Ładowanie mnie do szuflady z ludźmi, których cierpienie jest nieporównywalne, nie ma sensu - zdementowała plotki Anita Lipnicka.