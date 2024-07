Jak donoszą zagraniczne media, Lindsay Lohan dostała rolę! Aż ciężko w to uwierzyć, że LiLo, która niedawno skończyła odwyk, a już zdążyła narobić sobie kłopotów jeszcze gdziekolowiek zagra. Przypomnijmy, że zaledwie tydzień temu aktorka znów musiała stawić się w sądzie. Lindsay została oskarżona o kradzież naszyjnika wartego 2500 tysiąca dolarów. Cały czas przebywa pod opieką kuratora, a mimo to dostała szansę na powrót do showbiznesu.

Reklama

Podobno Lindsay już przebiera nóżkami i nie może się doczekać nowej roli. Nic dziwnego - ma zagrać główną rolę w filmie "Escape the Game", gdzie wcieli się w postać prywatnej pani detektyw.

Reklama

Ciekawe, czy udało jej się na tyle pokonać swoje słabości do alkoholu i narkotyków, że tym razem będzie punktualnie i systematycznie zjawiać się na planie zdjęciowym.