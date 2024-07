Lily Allen słynie ze swojego ekstrawaganckiego stylu i nie chodzi tylko o jej wiecznie zmieniany kolor włosów. Brytyjska gwiazda jest ikoną stylu dla wielu nastolatek. Jej niecodzienne stylizacje i szalone podejście do mody zyskuje coraz większą rzeszę fanów. Tym razem paparazzi przyłapali młodą piosenkarkę w drodze na lotnisko. Co miała na sobie tamtego dnia?

Lily Allen swój grunge'owy look uzupełniła szalonym dodatkiem. Jedyne w swoim rodzaju okulary przeciwsłoneczne pochodzą z kolekcji Topshop, którą zaprojektował znany projektant Ashish. Koszt teego modelu to ok. 185 złotych. Okulary Ashish x Topshop na lato 2014 są wciąż dostępne w sprzedaży na stronie internetowej sieciówki i w niektórych sklepach internetowych ze znanymi markami.

A wy jak oceniacie ten projekt?

