Anna i Robert Lewandowscy zamieszkają w Hiszpanii? Nie jest to wykluczone! Robert Lewandowski w 2021 roku kończy kontrakt z Bayernem Monachium i nie wiadomo, jak potoczą się jego zawodowe losy. Sam Robert Lewandowski nie ukrywa, że chciałby spróbować swoich sił w lidze hiszpańskiej. A jego menedżer? Twierdzi, że będzie go na to namawiał!

Reklama

Zobacz też: Anna Lewandowska była na meczu ze znanym aktorem! Ale nie tylko... Zobacz, jak wyglądali

Posłuchajcie, co powiedział Cezary Kucharski! Czy Lewandowscy z córeczką, która przyjdzie na świat jeszcze w tym miesiącu, już za kilka lat zamieszkają w słonecznej Hiszpanii? Czy na razie to tylko bardzo luźne plany?

Zobacz także

Polecamy: Robert Lewandowski nie weźmie urlopu ojcowskiego po narodzinach córki. „Nie może zrezygnować z meczów”

Robert Lewandowski jest zobowiązany kontraktem z Bayernem Monachium do 2021 roku.

East News

Reklama

Czy za kilka lat rodzina Lewandowskich zamieszka w słonecznej Hiszpanii?