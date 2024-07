1 z 28

Mikołaj Komar już po raz ósmy zaprosił swoich przyjaciół, by pochwalić się robionymi przez siebie zdjęciami. A ma się czym chwalić. Prawie każdy w swoim życiu zrobił kilka zdjęć prostym aparatem z imprezy, najczęściej rodzinnej, ale tylko on te proste banalne zdjęcia potrafił podnieść do rangi sztuki.

Na imprezę "Okiem Komara" wpadł tłum celebrytów. Najwięcej emocji tradycyjnie wywołała Doda, która wyglądała olśniewająco ubrana w kreację z piór. Pojawiła się także Natalia Lesz w sukience Alexandra Wanga, Ilona Felicjańska w stylu retro i nieco zapomniana Magda Femme. Zobaczcie naszą galerię.