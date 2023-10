Za nami głośny event, na który przybył sam Philipp Plein. Znany projektant przyleciał do Polski, by promować swoje najnowsze perfumy. Z tego powodu na wydarzeniu pojawiło się wielu celebrytów. Kto pozował do zdjęć?

Premiera perfum Philippa Pleina

Philipp Plein od wielu lat wzbudza skrajne emocje w świecie mody. Designer tworzy ekstrawaganckie kolekcje, które często cechują się mocnymi kolorami, futrem, brokatem i wyrazistymi nadrukami. Choć przez wiele osób jego projekty są uważane za tandetne i kiczowate, sporo ludzi również przepada za tą estetyką. Można było się o tym przekonać, gdy projektant zdecydował się w zeszłym roku otworzyć swój pierwszy butik w Polsce. Na wydarzeniu pojawiło się wówczas wiele osób znanych z pierwszych stron gazet. Publika dopisała również podczas ostatniego wydarzenia.

Philipp Plein Wojciech Olkusnik/East News

We wtorkowy wieczór 24 października w warszawskiej Fabryce Norblina swoją premierę miał "zapach słońca, złota, sukcesu i pozytywnego nastawienia", czyli PP No LIMITS Gold. Perfumy zostały zamknięte we flakonie w kształcie karty kredytowej o wartości 1 miliarda dolarów. Ta "magnetyczna osobowość, która uwalnia na skórze swoją charyzmę i urok" przyciągnęła na wydarzenie oczywiście dollarsową Caroline Derpieński, która pozowała do zdjęć w błyszczącej mini idealnie wpisującej się w estetykę Philippa Pleina. Dobrała do niej białą torebkę na złotym łańcuchu oraz przezroczyste szpilki z kryształkami, które dopełniły efektu. Wspólnie z Philippem objęci zapozowali do zdjęcia. Fani na udostępnionym przez Caroline zdjęciu gratulowali wydania nowych perfum. Celebrytka nie była jednak jedynym znanym gościem.

Wojciech Olkusnik/East News

Do zdjęć z radością pozowali również Jacek Jelonek w biało-czarnej marynarce oraz Paulina Sykut-Jeżyna w krótkiej sukience w tych samych odcieniach - to właśnie oni prowadzili całe wydarzenie. Poza nimi zjawili się także m.in. Roger Salla i Karolina Pisarek w fioletowej sukience od Philippa Pleina, którą zakryła oversizeową kurtką, Marcela Leszczak w satynowej mini i zwyciężczyni 2. edycji "Hotelu Paradise", czyli Beata Postek z Albertem Pędziwiatrem. Co więcej, wieczór swoim występem uświetniła Patricia Kazadi.