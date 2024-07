Muzyczne odkrycie tego roku Lana Del Rey wraca do Polski. Gwiazda już 2 czerwca 2013 roku zagra koncert na warszawskim Torwarze. Piosenkarka w ciągu ostatnich 12 miesięcy szturmem podbiła listy przebojów na całym świecie. Jej teledysk do piosenki "Video Games" w serwisie YouTube miał do tej pory już prawie 30 milionów odtworzeń. Dużo popularnością cały czas cieszy się debiutancki album Lany "Born to die", któy właśnie doczekał się reedycji. Gwiazda jest również twarzą marki H&M (zobacz) oraz Jaguara F-Type.

Przypomnijmy, że Lana Del Rey odwiedziła już w tym roku Polskę. Artystka była muzyczną gwiazdą gali "Polacy z werwą" (zobacz) organizowaną przez Orlen. Pierwszy występ wokalistki mogli zobaczyć tylko nieliczni jej fani, a właściwie tylko zaproszeni goście, głównie gwiazdy.

Koncert na Torwarze będzie pierwszym występem dla tak szerokiej publiczności. Na razie nie są znane ceny biletów, ale już teraz można rezerwować miejsca w serwisie eventeam.pl.

Przypomnijmy, że na przyszły rok planowana jest także wizyta Beyonce. Chyba lepszych informacji na koniec roku nie mogliśmy sobie wymarzyć :)

