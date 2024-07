Joanna Przetakiewicz słynie już z tego, że opływa w luksusach. Jej świetnie rozwijająca się marka "La Mania" odnosi coraz większe sukcesy, a sama gwiazda dużo czasu spędza za granicą. Jej fotorelacje z najbardziej ekskluzywnych eventów modowych na świecie to prawdziwy rarytas i niepowtarzalna okazja zobaczenia wielkiej mody od kulis. Przypomnijmy: Przetakiewicz na luksusowej wyspie we Włoszech. Piła szampana wśród najważniejszych ludzi mody

Dyrektor kreatywna "La Manii" nie ukrywa też swojego zamiłowania i słabości do znanych projektantów. Nie dziwi zatem, że w jej kosmetyczce musiał znaleźć się najnowszy hit branży. Na swoim blogu Przetakiewicz zachwyca się lakierem do paznokci "The Rouge Louboutin" autorstwa słynnego Christiana. Charakteryzuje się on oczywiście firmową czerwienią i bardzo oryginalnym kształtem pojemnika. Koszt takiego cuda to zaledwie 50 dolarów.

Sugerujecie się typami gwiazd w wyborze kosmetyków?

