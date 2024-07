Lady Gaga powraca! Od kilku tygodni cały świat z zapartym tchem śledzi przygotowania gwiazdy do ponownego podbicia rynków. Dotychczas piosenkarka udostępniła w sieci dwie zapowiedzi nowej płyty w postaci gołej sesji i wideo, na którym biega cała naga (zobacz)! Dzisiaj do internetu wyciekł jej singiel zwiastujący nową płytę "ArtPop", który przed chwilą trafił na oficjalny kanał YouTube gwiazdy.

Piosenka o tytule "Applause" doczekała się skrajnych recenzji, jedni są zachwyceni i przekonani, że Lady Gaga wraca w glorii i chwale, inni natomiast nie dość, że nie kupują nowego brzmienia gwiazdy to jeszcze sugerują wyraźną inspirację przebojem "Give Me All Your Lovin''" z ostatniej płyty Madonny.

Porównajcie nową Gagę z Madonną. Czuć inspirację? Będzie przebój na miarę "Paparazzi"?



Lady Gaga cała naga zapowiada nową płytę: