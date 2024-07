Moda na odrosty trwa. Lady Gaga była tak podekscytowana swoją nową fryzurą, że dziś w nocy opublikowała zdjęcie na Twitterze ukazujące jej nowy image. Ładnie jej? To chyba kwestia gustu.

Reklama

My się tylko zastanawiamy, czy Doda, wierna naśladowczyni Lady Gagi, szybko zdecyduje się na podobną stylizację. I czy się odważy, bowiem do tej pory stać ją było tylko na sztuczne odrosty, czyli namalowane czarnym sprayem.

To nie koniec nowinek od Lady Gagi. Piosenkarka pokazała wreszcie długo oczekiwany klip do piosenki "Born this Way".

Jak myślicie co zostanie skopiowane szybciej? Pomysł na fryzurę czy teledysk?

Reklama

pijavka