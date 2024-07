Już wkrótce rozpocznie się druga edycja programu „X-Factor”. I chociaż w mediach pojawiają się informacje, że producenci szykują zmiany w składzie jury, to okazuje się, że nie wiadomo również, kto poprowadzi muzyczne show. Według informacji „Super Expressu” w kolejnej odsłonie programu zabraknie Jarosława Kuźniara!

Jak podaje tabloid, najlepszym kandydatem do tej roli jest… Kacper Kuszewski! Aktor, który świetnie sobie radzi w „Tańcu z Gwiazdami” najprawdopodobniej dostanie szansę pozostania w TVN na dłużej.

- Kuszewski nie dość, że dobrze tańczy, to jeszcze bardzo dobrze śpiewa. Dlatego sam świetnie czułby się, przepytując śpiewających kandydatów. To trochę taki typ prowadzącego, jak Robert Janowski z „Jaka to melodia?”. Potrzebny jest właśnie ktoś taki- zdradza informator „SE”.

Wygląda więc na to, że występy w „TzG” są dla Kuszewskiego nie tylko krótką przygodą, ale także szansą na kolejne wyzwania. Ciekawe tylko, co na ewentualny udział w muzycznym programie, powiedzą pracodawcy aktora z „M jak Miłość”…

Uważacie, że Kacper Kuszewski będzie dobrym prowadzącym?

