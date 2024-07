1 z 10

Gwiazdy uciekły przed polską zimą i wybrały się na wakacje. Okazuje się, że bardzo modnym kierunkiem wśród sław stał się Dubaj. To właśnie tam wypoczywali ostatnio Ania i Robert Lewandowscy. Teraz urokami miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich cieszą się m.in. Katarzyna Zielińska oraz Piotr Kraśko z żoną i dziećmi. Do grona gwiazd, które wybrały relaks na plaży zamiast szaleństwa na śniegu zaliczają się również Barbara Kurdej-Szatan oraz Tomasz Kammel, który jak się okazuje miał przyjemność poznania słynnego już kapitana Tadeusza Wrony, o którym zrobiło się głośno kilka lat temu kiedy to wylądował samolotem bez wysuniętego podwozia na warszawskim Okęciu. Dziennikarz Telewizji Publicznej pochwalił się wspólnym zdjęciem z pilotem.

Zobaczcie, jak i gdzie wypoczywają gwiazdy!

