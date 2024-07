Ta wiadomość zaskoczyła wszystkich. Po trzech latach związku Anna Wendzikowska (35) i Patryk Ignaczak rozstali się. Byli zaręczeni, planowali wziąć ślub. Co więc stanęło na drodze ich miłości? Jak donosi nowe „Party”, para rozeszła się i to już w wakacje! Dlaczego? Dziennikarka i muzyk coraz częściej się kłócili, a decyzję o rozstaniu podjęli wspólnie. Dziś mieszkają osobno.

Od dłuższego czasu nie mogli dojść do porozumienia. Uznali, że tak będzie lepiej i dla nich, i dla Kornelki – zdradziła w "Party" znajoma Ani.

Anna Wendzikowska i Patryk Ignaczak mają dwuletnią córkę. Jak dzielą się opieką nad małą Kornelią?

Nie uregulowali tego prawnie. Patryk może odwiedzać Kornelię, kiedy tylko chce. Oboje z Anią mają nienormowany tryb pracy, więc dogadują się na bieżąco. Poza tym mała ma nianię, a w jej wychowaniu pomagają też dziadkowie – donosi "Party".

I choć szanse na to, by Ania i Patryk się zeszli, są małe, to wciąż łączy ich jedno: dobro córki stawiają na pierwszym miejscu. Dlatego ustalili, że wszystkie decyzje dotyczące przyszłości Kornelii będą podejmować wspólnie.

2-letnia Kornelia została pod opieką mamy.

