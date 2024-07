Doda długo kazała czekać swoim fanom na nowe dzieło. Wczoraj jednak zrobiła wszystkim wielką niespodziankę i pochwaliła się okładką do nowego singla i jego tytułem, który jest bardzo zaskakujący. "Riotka" to nawiązanie do angielskiego słowa "riot", które oznacza bunt, a artystka pragnie, aby wyrażenie to weszło na stałe do języka polskiego. Zobacz: Zaskakujący tytuł nowego singla Dody. To słowo, które nie istnieje

Reklama

Teledysk do utworu ukaże się już wkrótce i z pewnością będzie czymś nowym w dorobku wokalistki. Już pierwsze zdjęcia z planu pokazały, że będzie gorąco i inaczej. Doda wielokrotnie zmieniała stylizacje i fryzury właśnie po to, aby wszystko było perfekcyjnie przygotowane i zgodnie z jej oczekiwaniami. My zajrzeliśmy za kulisy klipu i porozmawialiśmy z fryzjerem i przyjacielem artystki, Kajetanem Górą, a także z reżyserem teledysku, który zdradził nam w jakiej konwencji będzie utrzymany teledysk. Ponadto tylko nam Rabczewska pokazała swoją garderobę, w której znajduje się niezliczona ilość sukienek i butów, a także opowiedziała o czym traktuje singiel, którego zajawkę usłyszycie w tle:

Piosenka nosi tytuł "Riotka", ponieważ raczej jestem osobą słowotwórczą, pozwoliłam sobie wymyślić taką nazwę, która dla mnie oznacza buntowniczka. Mam nadzieję, że wejdzie na stałe do slangu młodzieżowego i nie tylko. Ja tak siebie odbieram i pewnie odbierają mnie też tak inni. Piosenka będzie traktować o niecodziennym podejściu do związku w relacji nie tylko damsko-męskiej, ale też męsko-męskiej czy damsko-damskiej. W teledysku dzieje się tyle, że już sami nie ogarniamy tej kuwety i ciężko nadążyć za tym wszystkim. Tempo jest zawrotne, stylizacji milion, niesamowite układy taneczne. Zmieniamy podłogę dwa razy dziennie, bo mamy kilka pomysłów na to jak zmienić anturaż. Za chwilę będę się bujać na wielkim koniu na neonowych biegunach nago, więc myślę, że wszyscy znajdą coś dla siebie w tym klipie.

Jak wygląda garderoba Dody?

Zobacz: Pierwsze zdjęcia z planu klipu Dody

Zobacz także





Reklama

Doda na świątecznym koncercie: