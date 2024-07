1 z 7

Kilka dni temu informowaliśmy Was, że Doda szykuje powrót muzyczny z nowym utworem "Not Over You". Gwiazda zaśpiewa piosenkę podczas tegorocznego Sylwestra z Polsatem w Gdyni. Zanim jednak przywitamy 2015 rok, prawdopodobnie w sieci zadebiutuje teledysk promujący utwór. Dzisiaj w Warszawie rozpoczęły się zdjęcia, które potrwają przez kilka najbliższych dni. Chociaż Doda bardzo tajemniczo traktuje temat powrotu muzycznego, łatwo można wywnioskować, że szykuje się kolejna produkcja, na którą nie żałowała pieniędzy.

Na Facebooku pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu. Na każdym z nich Doda pozuje w innej fryzurze i stylizacji. W sumie gwiazda przebierała się około 7 razy minimum, a jej fryzura była zmieniana co najmniej trzykrotnie. Za wszystkie uczesania odpowiada przyjaciel artystki i fryzjer, Kajetan Góra. Z kolei makijaż to dzieło Adriana Świderskiego.

Poniżej zapowiedź teledysku do "Not Over You". Czekamy na kolejne zdjęcia i efekt ostateczny.