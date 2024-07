Marta Kuligowska i Sandra Nowak postanowiły podzielić się swoimi doświadczeniami jakie zdobyły po urodzeniu bliźniąt. Dziennikarki zgodnie przyznają, że metody jakie proponują testowały na własnej skórze, dlatego każda mama może śmiało zastosować rady spisane w książce „ Bliźnięta atakują”.

Kuligowska i Nowak żałują, że kiedy same były w ciąży, nie było poradników, które podpowiadają jak przygotować się do życia z bliźniakami.

Sandra Nowak przyznaje, że jej najlepszym doradcą w każdej kwestii była Marta Kuligowska, która jako pierwsza została szczęśliwą matką.

- Ja z każdym pytaniem uderzałam do Marty. Mnie wszystko nurtowało: czy jak ich jest dwoje to czy ja mam kupić dwa łóżeczka, czy oni mi się do jednego zmieszczą – mówiła w rozmowie z „Dzień dobry TVN”

Na premierze książki nie zabrakło największych gwiazd stacji TVN. Wśród gości znaleźli się m.in. Ewa Drzyzga, Katarzyna Kolenda-Zalewska i Katarzyna Skrzynecka.

