Dalszy udział Mai Sablewskiej w "X-Factor" to już niemal kwesta przesądzona. Według doniesień mediów menadżerka Toli nie pojawi się w kolejnej edycji show. Z tej okazji pojawiły się spekulacje kto mógłby zająć jej miejsce. "Party" doniosło, że najpewniejszą kandydatką jest była podopieczna Sablewskiej, Doda. Przy okazji przewinęła się Edyta Górniak. Ale to nie koniec! Do grona kandydatów do fotelu jurorskiego II edycji "X-Factor" bardzo poważnie brana pod uwagę jest kandydatura... Natalii Kukulskiej.



Córka Anny Jantar o włos otarła się o występy w "The Voice Of Poland", podobno na castingach poległa z Kayah. Z kolei TVN postanowił wykorzystać jej potencjał i zaproponować rozmowy o zajęciu pozycji Sablewskiej. Jeśli ufać plotkom, wszystko zmierza ku dobremu!



Jeżeli TVN zatrudni Kukulską na miejsce Sablewskiej, będzie to dla niej policzek! Nie dość, że Maja kiedyś pracowała jako niańka dzieci Natalii, w międzyczasie prowadząc jej fanklub, to jeszcze Natalia olała jej zaproszenie do domu jurorskiego w poprzedniej edycji.



Uff... wiosenna odsłona muzycznego show TVN zapowiada się gorąco.



habibi

Reklama