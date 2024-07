Rok temu Natalia Kukulska przeżyła prawdziwy dramat. Po długiej walce z chorobą, 13 września 2010 roku, zmarł ojciec artystki, Jarosław Kukulski. Piosenkarka przed długi czas nie chciała rozmawiać o rodzinnej tragedii, jednak po roku zdecydowała się opowiedzieć o bólu i tęsknocie z jaką zmaga się na co dzień.

- Tęsknię, lecz najbardziej mi żal tego, co się już nie stanie. Wspólnych planów i marzeń, które tworzyliśmy wierząc, że najgorsze mamy za sobą. Wydawało nam się, że wygraliśmy z chorobą. Cały czas nie mogę uwierzy, że to już rok. Łapię się na tym, że cały czas chcę coś tacie opowiedzieć- zdradziła w rozmowie z „Faktem” Kukulska.

Artystka przyznała również, że robiła wszystko, żeby nie myśleć o tych smutnych wydarzeniach. Koncertowała, podróżowała i starała się żyć normalnie. Jednak jak sama twierdzi, była to ucieczka od rzeczywistości, w której najwyraźniej nie mogła się odnaleźć…

Reklama