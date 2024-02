Minęły cztery lata od śmierci Pawła Królikowskiego. Uwielbiany przez widzów gwiazdor serialu "Ranczo" zmarł dokładnie 27 lutego 2020 roku, a jego odejście poruszyło wszystkich. Rodzina, przyjaciele i fani do dziś wspominają Pawła Królikowskiego. Antoni Królikowski w pięknym i wzruszającym wyznaniu opowiedział o tęsknocie za ukochanym ojcem.

Paweł Królikowski należał do grona najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Na swoim koncie miał role w wielu hitach, ale widzowie z pewnością najlepiej zapamiętali go z serialu "Ranczo", w którym zagrał Kusego. Niestety, w 2020 roku media obiegła smutna wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego, który zmarł po walce z chorobą neurologiczną. Odejście aktora najmocniej przeżyli jego najbliżsi, a Antoni Królikowski kilka miesięcy po śmierci ojca w poruszających słowach mówił o bolesnej stracie.

Antoni Królikowski w rozmowie z mediami nie ukrywał, że cierpi po śmierci ojca i wciąż nie może pogodzić się z tym, co się wydarzyło. Aktor, który teraz sam jest tatą małego Vincenta, kilka miesięcy po śmierci Pawła Królikowskiego poruszył swoim wyznaniem:

Brak mi taty często, zwłaszcza gdy potrzebuję drogowskazu, rady. Zawsze mogłem do niego zadzwonić. Prosto z mostu mówił, co myśli. Łapię się czasem na tym, że sięgam po telefon i wciąż mam jego numer w ''ulubionych''. Nie umiem go wykasować. Często zastanawiam się: Co by tata powiedział?

aktor dodał w wywiadzie.