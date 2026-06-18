Sandra Kubicka od lat jest na świeczniku mediów. Największą uwagę przykuwa życie prywatne modelki. Jakiś czas temu Kubicka i Aleksander Baron wzięli rozwód. Warto wspomnieć, że para doczekała się syna Leosia. Po rozpadzie małżeństwa celebrytka nie pozostała zbyt długo sama. Niedawno pochwaliła się, że ma nowego partnera. Szybko wyszło na jaw, że ukochanym modelki jest przedsiębiorca Adam Zaorski. Kubicka chętnie pokazuje w mediach społecznościowych szczęśliwe kadry. Publikacje często spotykają się z pozytywnym odzewem, ale w sieci nie brakuje także hejtu.

Sandra Kubicka przeczytała komentarz internautki. Mocna odpowiedź

W ostatnim czasie Sandra Kubicka pokazuje zdjęcia z partnerem. Tym razem celebrytka opublikowała także na swoim instagramowym profilu nagranie z siłowni. W opisie nagrania modelka wspomniała o swojej treningowej rutynie i przytoczyła komentarze internautów, którzy twierdzą, że sekretem jej sylwetki jest genetyka.

Pilnujesz diety, śpisz osiem godzin, bierzesz suplementy i ciśniesz trening pięć razy w tygodniu, a w internecie i tak ci napiszą, że to genetyka czytamy.

Pod publikacją nie zabrakło komentarzy. Większość z nich była pozytywna i chwaliła aktywny tryb życia Sandry Kubickiej.

Generalnie ja już mam zakwasy od samego patrzenia, więc to prawie tak, jakbym ćwiczyła razem z tobą napisała jedna z internautek.

Świetna forma brzmiał kolejny komentarz.

To jednak nie wszystko. Obserwatorka Sandry Kubickiej zdobyła się na uszczypliwy komentarz i nawiązała do syna modelki.

Zależy, co dla człowieka stanowi wartość w życiu - pięć razy trening w tygodniu czy np. wychowywanie dziecka bez niani czytamy.

Sandra Kubicka nie pozostawiła komentarza internautki bez odpowiedzi. Nie kryła zdenerwowania jej słowami.

Trening trwa godzinę, tyle, ile np. scrollowanie bezsensownie telefonu i szukaniu do czego się przy**bać pisała Sandra Kubicka.

Sandra Kubicka świętowała urodziny ukochanego. Uroczy kadr trafił do sieci

Tego samego dnia Sandra Kubicka miała powody do świętowania. Ukochany modelki obchodził urodziny. Z tej okazji w mediach społecznościowych nie mogło zabraknąć czułych słów Kubickiej w kierunku Zaorskiego. Opublikowała wspólny kadr i opatrzyła go wyjątkowym opisem.

Wszystkiego najlepszego dla mojej ulubionej osoby. Ty wiesz, czego ci życzę, bo już ci to powiedziałam. Tak tylko tu wykrzyczę, że masz dziś urodziny, bo jestem dumna, że mam tak cudownego, mądrego, dojrzałego, z najpiękniejszymi wartościami mężczyznę przy swoim boku. Zadbam o to, aby to był najlepszy urodzinowy weekend w twoim życiu, bo zwariowałam na twoim punkcie przekazała.

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