W audycji "Książę i żebrak" Kuby Wojewódzkiego w Rock Radio gwiazdor TVN często wkręca polskie gwiazdy w różne śmieszne i nieoczekiwane sytuacje. Głośnym echem w mediach odbiła się m.in. genialna prowokacja twórców programu z Krystyną Jandą w roli głównej. Przypomnijmy: Wojewódzki mocno wkręcił Jandę. Roztrzęsiona aktorka: To jest absolutny skandal

Teraz Kuba wraz z Piotrem Kędzierskim wzięli na tapetę matkę Oli Kisio - Izabelę Kisio-Skorupę. Słynna celebrytka dała się wkręcić dziennikarzowi, który podał się za pracownika Janusza Palikota. Zaproponował Izabeli spotkanie z politykiem, który szykuje się do wyborów i szuka pierwszej damy. Choć na początku Kisio zaznaczyła, że ma inne przekonania polityczne, kiedy zaoferowano jej pieniądze, bez problemu zgodziła się wspólne wyjścia i sesje:

Dziennikarz: Ja dzwonię ze sztabu wyborczego Janusza Palikota, który jest kandydatem na prezydenta 2 2015 i mamy w sztabie taki pomysł, czy pani była w stanie się z nim spotkać w przyszłym tygodniu?

Izabela: Byłabym. Ale w jakiej sprawie?

Dziennikarz: Pan Janusz szuka kandydatki na pierwszą damą. Czy pani nie chciałaby się pokazać z nim na kilku przyjęciach, jakaś sesja?

Izabela: Ja partię trochę inną reprezentuję, nie wiem czy dobry pomysł.

Dziennikarz: [...] Może jesteśmy w stanie panią przekonać?

Izabela: No chyba, że mnie przekonacie.

Dziennikarz: To może być płatne, zależy jakie pani ma preferencje.

Izabela: No może dam się przekonać, raz, że pieniądze są mi potrzebne, a dwa, że chciałabym zaistnieć w polityce. Ja nawet kandydowałam z PIS-u, ale nie byłam zameldowana, ale miałam dużo wyborców, fanów, na pewno bym weszła, ale nie miałam zameldowania.

Dziennikarz: To można załatwić [...] Na pewno miejsce na liście też.

Izabela: A co spodobałam mu się? [...]. Zgodzę się, pewnie, że tak.