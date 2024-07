O konflikcie Rafalali i matki Aleksandry Kisio, Izabeli Kisio-Skorupy mówi się już od dawna. Panie przez jakiś czas spotykały się na wspólnych imprezach, a słynna transseksualistka obiecywała Izie pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania. Sama zainteresowana szybko zdementowała plotki, twierdząc, że nigdy w życiu o nic nie prosiła Rafalali. Przypomnijmy: Córka nie chce rozmawiać z Kisio. Na wigilię zaprosiła ją inna celebrytka

Eskalacja konfliktu nastąpiła wtedy, kiedy w mediach pojawiły się informacje, że Rafalala zaproponowała mycie okien Izabeli, a gdy ta przyszła do jej mieszkania, wyniosła z niego parę rzeczy, m.in. butelkę wódki i zaczęła podrywać chłopaka celebrytki. Co chwila obie strony konfrontowały swoje wersje na portalach społecznościowych i ciężko było się w tym wszystkim połapać. Na koniec roku panie postanowiły oficjalnie zamknąć temat. W internetowym programie "Afera na dywaniku" pojawiła się Izabela, która wyjaśniła kilka sytuacji. Nie brakowało ostrego ataku na Rafalalę:

Chciałabym wyjaśnić pewne rzeczy, ponieważ zrobiła się afera wokół Rafalali i mnie. Bo rzeczywiście, ten człowiek jest...., on nie wie kiedy skończyć. Jest to podły i nieprzewidywalny człowiek, który wciąga w swoje sprawy. Nie mam ochoty mieć z nią do czynienia. Nigdy w życiu nie widziałam jej chłopaka, nie wiem kto to jest, nie brałam żadnej flaszki, bo ja nie piję. Owszem Gosię Sochę bardzo lubię, bo jest bardzo przyzwoitym człowiekiem. Powiem tyle, jak ją wezmę za ten łeb, chory łeb, za tą brudną perukę śmierdzącą, jak ją zerwę, to dopiero będzie widowisko. Ja nie chcę mieć z nic nią wspólnego. [...] Wstydziłabym się tego gdyby była moją córką, jakieś zdjęcia umieszczać, w pończochach, jest to zryty, chory łeb i nie chcę mieć nic wspólnego. - mówi