Na wczorajszej ramówce TVN nie zabrakło skandalu. Wszystko za sprawą Kuby Wojewódzkiego, który nie chciał pozować fotoreporterom, prawie w ogóle się nie odezwał i uciekł szybko z prezentacji pozostałych ofert stacji. Przypomnijmy: Wojewódzki wybuczany na konferencji TVN. Uciekł z Chylińską ze sceny w trakcie prezentacji

Nie trzeba było długo czekać, aż pojawią się pierwsze głosy krytyki dziennikarza. Zaczyna Dorota Wróblewska, która aż w dwóch postach komentuje zachowanie Kuby. Jest zażenowana, bowiem, nie rozumie, dlaczego gwiazda stacji nie ma szacunku dla niej i widzów. Sugeruje również, że Wojewódzki może mieć udziały w TVN:

Podobno Kuba Wojewódzki nie pozuje dla fotoreporterów i unika kamer nawet podczas ramówki swojej stacji tv. Dziwię się tej postawie, bo jak ktoś jest telewizyjną gwiazdą, to nie powinien w ten sposób się zachowywać. Z tego żyje. Gdzie jest szacunek do stacji, która jednak płaci i szacunek do widza. Uważam, że nie ma co udawać dyrektora cyrku, jak jest się tylko „małpą” Ale… może Wojewódzki kupił już TVN - pisze

W kolejnym wpisie rozwija swoją myśl:

Czy dziennikarz ma prawo epatować niechęcią do wydarzenia? Jedni uważają że tak, bo dziennikarz wypracował sobie pozycję gwiazdy, inni, że nie, ze względu na szacunek do stacji i widzów. Ramówka TVN to małe święto telewizji. Jeżeli przyjmujemy zaproszenie, to każdy bez względu na stanowisko powinien się zachować jak gość. Przyjmując zaproszenie wszyscy wiedzą, że nie jest to teren prywatny i czemu służy wydarzenie. PROMOCJA PROGRAMÓW TV W NOWEJ RAMÓWCE STACJI. W takim przypadku nonszalancję i pychę należy schować do kieszeni, zwłaszcza, że to stacja również pracuje na pozycję gwiazdy. Tu nie chodzi o wyginanie przy ściance, bo nikt tego nie wymaga.Oczywiście po wyjściu z wydarzenia można chodzić w kominiarce:) - dodaje