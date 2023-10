W tym roku to w Sopocie zorganizowano prezentację jesiennej ramówki TVN. Mnóstwo celebrytów, najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji pojawiło się w hotelu Sheraton. Na ściance pozowali m.in. Agnieszka Woźniak-Starak, Monika Olejnik, Marcin Prokop, Dorota Wellman, Olivier Janiak, Martyna Wojciechowska, Gabi Drzewiecka, Krzysztof Skórzyński czy też Ewa Drzyzga. Uwagę na siebie zwróciła Paulina Krupińska, która postawiła na śmiały look.

Paulina Krupińska w odważnym wydaniu na prezentacji jesiennej ramówki TVN

W Sopocie od poniedziałku, 21 sierpnia trwa Top of the Top Sopot Festival. TVN postanowił zaprezentować jesienną ramówkę właśnie nad polskim morzem. Oprócz nowości proponowanych przez stację zgromadzeni mogli też przy okazji zobaczyć letnie stylizacje gwiazd. Publikę rozgrzała Paulina Krupińska.

Pawel Wodzynski/East News

Jedna z najjaśniejszych gwiazd pojawiła się na czerwonym dywanie w bladoróżowej, jedwabnej koszuli z dekoltem. Do stylizacji dobrała garniturowe spodnie pod kolor oraz torebkę. Paulina Krupińska odważnie rozpięła guziki, ale zaprezentowała się w tym looku subtelnie i bardzo elegancko. Modelka pozowała na ściance w towarzystwie Damiana Michałowskiego.

Także Małgorzata Rozenek zwróciła na siebie uwagę podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN. Razem z Agnieszką Woźniak-Starak królowały na czerwonym dywanie. Tego dnia fotoreporterzy nie mieli powodów do narzekania.

VIPHOTO/East News

Warto przypomnieć, że jesienią w TVN zobaczymy m.in. "Bitwę o gości", czyli nowy format stacji, w którym czterech właścicieli różnych lokali noclegowych będzie się odwiedzać i testować prowadzone przez siebie obiekty. Oceniane będą jakość śniadania, czystość, rozrywka, wystrój pokoi oraz oczywiście komfort gości.

Pawel Wodzynski/East News

Widzowie będą mogli oglądać także "The a talks". Polska wersja projektu stworzonego przez najpopularniejszych francuskich reżyserów polega na wywiadach z celebrytami, które przeprowadzi 30 dziennikarzy ze spektrum autyzmu. Interesująco zapowiada się także "Drag me out" - format, w którym gwiazdy będą łączyć się w pary z artystami drag, by rywalizować o stworzenie najlepszego występu. W jury mamy zobaczyć m.in. Andrzeja Seweryna.

Jak wam się podoba prezentacja jesiennej ramówki TVN?