Darek z 10. edycji "Rolnik szuka żony" podpadł internautom! Do tej pory rolnik cieszył się sympatią, ale po randce z Natalią wszystko się zmieniło. Rolnik niemal przez całe spotkanie kobietą mówił, jednocześnie jedząc i nieustannie dopytywał, co Natalia sądzi na jego temat. Faktycznie to była najgorsza randka 10. edycji? Chyba tylko Jakub - kandydat Anny będzie miał szansę wysunąć się na pierwsze miejsce!

Zachowanie Darka z "Rolnik szuka żony" oburzyło fanów?

Do tej pory Darek z 10. edycji "Rolnik szuka żony" nie budził zbyt wielu emocji, a internauci spokojnie czekali na rozwój zdarzeń w jego gospodarstwie.W ostatnim odcinku jedna z jego kandydatek sama opuściła gospodarstwo jeszcze przed randką, a randka z Natalią nie poszła zbyt dobrze i nawet kandydatka Darka miała mieszane uczucia. Tymczasem internauci dużo ostrzej oceniają rolnika i jego brak manier podczas spotkania z Natalią. Wszystko zaczęło się od słów "No to opowiadaj, teraz masz czas", które skierował Darek do Natalii, po tym, jak oznajmiła mu, że wcale nie chce jej poznać. Potem było tylko gorzej...

Obrzydliwie się zachował na tej pożal się Boże randce. Nawet nie udawał, że guzik jego obchodzi co ta dziewczyna ma do powiedzenia. On oczekiwał, że ona będzie rozmawiała tylko o tym, jaki on jest wspaniały. 3 razy jej pytał co ona o nim myśli, a już najbardziej denerwowało mnie jak rozmawiał z nią jednocześnie przeżuwając jedzenie

Nie potrafi się zachować, nie ma taktu, skupił się na jedzeniu i braku zainteresowania, zero go ta dziewczyna interesowała, ego przerośnięte zdecydowanie...

Dareczek to atencjusz, kto go zna osobiście to wie, że ten program to dla jego ego a nie znalezienia sobie partnerki

Wśród komentarzy pojawiają się też głosy, że Darek został pokazany w taki sposób przez montaż. Jak wiadomo już w przypadku Mateusza z poprzedniej edycji też padały takie podejrzenia ze strony internautów.

Montaż!! Produkcja specjalnie tak montuje. Nie pierwszy raz

Sądzicie, że Darek faktycznie nie jest zainteresowany kandydatkami, które zaprosił do swojego gospodarstwa?

Darek z "Rolnik szuka żony" 10 Facebook @Rolnik szuka żony TVP

