Kuba Wojewódzki śmieje się z Małgorzaty Rozenek! Dziennikarz ma ubaw ze słynnego ostatnio powiedzenia gwiazdy "Me is Victoria Beckham", które padło w zapowiedzi nowej produkcji TVN - "Azja Express". Na łamach Party.pl Małgorzata Rozenek wytłumaczyła się z tego tekstu i wyjaśniła, z czego wynikało jej ogłoszenie się słynną WAG, a Radosława Majdana - Davidem Beckhamem. Kiedy wszyscy przestali śmiać się z tego żartu, na celownik wziął go Kuba Wojewódzki.

Dziennikarz na swoim profilu na Facebooku dodał fotkę przy dobrym samochodzie i w stylizacji podobnej do takiej, w której kiedyś sfotografowano Davida Beckhama. Zdjęcie opisał w taki sposób, który ewidentnie żartuje z Małgorzaty Rozenek:

Me is Dejwid Bekam.

Gwiazda znana z poczucia humoru i dystansu do siebie z pewnością się nie obrazi. Ale czy Kuba Wojewódzki naprawdę przypomina słynnego piłkarza?

