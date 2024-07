Kuba Sienkiewicz, lider Elektrycznych Gitar, na Festiwalu w Opolu dodał jedną zwrotkę do hitu "Kiler", z zabarwieniem mocno politycznym, nawiązującym do "dobrej zmiany" po objęciu władzy przez PiS. Stał się gwiazdą sieci, a o jego występie mówią dziś wszyscy. Tylko u nas - najświeższy komentarz muzyka w tej sprawie. Dlaczego to zrobił? Jak było podczas prób?

Kuba Sienkiewicz zmienia tekst "Kilera"!

Kuba Sienkiewicz podczas wczorajszego koncertu w Opolu, gdzie wykonywano największe przeboje z polskich filmów, w pewnym momencie do utworu "Kiler" dodał zwrotkę:

Już tylko Kiler, Polska w ruinie, siedzę na minie, kiedy to minie? Same zakręty, Kiler wyklęty, Kiler skazany na dobre zmiany. Gdzie to dla sportu, lepszego sortu, w tej kategorii, nowej historii, jak naród Polan powstaje z kolan! - śpiewał Sienkiewicz.

W sieci od razu pojawiły się komentarze, że to pewnie ostatni występ Sienkiewicz w TVP. Co sam artysta mówi o swoim występie?

Piosenka Kiler ma otwartą formę na końcu, tak jak saksofonista gra do końca utworu zwariowane solo, tak ja mam swoje trzy grosze wcześniej i pojawiają się tam takie różne rymowanki, zależnie od tego, co ślina ja język przyniesie. No i po prostu nie mogłem się powstrzymać. Wydaje mi się, że widownia doceni coś takiego. W końcu to jest widownia słuchająca, inteligentna. - mówi nam Kuba Sienkiewicz.

A jak było podczas prób? Czy ten pomysł narodził się spontanicznie?

Na próbach był refren chyba taki jakiś nie za bardzo odmieniony. Gdziekolwiek jestem na koncercie, ta piosenka ma za każdym razem inny tekst! - przekonuje artysta.

A Wy jak oceniacie jego występ w Opolu?

