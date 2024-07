Kuba Sienkiewicz prowokuje w Opolu i znów udowadnia, że jest artystą nietuzinkowym. Lider grupy Elektryczne Gitary był jedną z gwiazd wieczoru Festiwalu w Opolu. Wziął udział w koncercie poświęconym polskim przebojom filmowym. Zespół ma na koncie wiele przebojów - w tym również użytych w polskich filmach. Chyba najsłynniejszy to "Kiler".

Wykonanie wielkiego hitu Elektrycznych Gitar w Opolu wielu jednak mocno zdziwiło. W pewnym momencie, zamiast dobrze znanych słów, pan Kuba zaczął bowiem śpiewać:

Już tylko Kiler, Polska w ruinie, siedzę na minie, kiedy to minie? Same zakręty, Kiler wyklęty, Kiler skazany na dobre zmiany - zabrzmiało ze sceny. I dalej: - Gdzie to dla sportu, lepszego sortu, w tej kategorii, nowej historii, jak naród Polan powstaje z kolan!