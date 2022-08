Top of the Top Sopot Festiwal: Ralph Kamiński zadrwił z Mandaryny podczas wywiadu!

Michał Szpak zaskoczył publiczność podczas trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival w Operze Leśnej. Artysta zaśpiewał niezwykły utwór Grzegorza Ciechowskiego nagrany z zespołem Obywatel GC - "Nie pytaj o Polskę". Natomiast takiego wykonania piosenki jeszcze nigdy nie było. Dzisiaj głośno jest przede wszystkim o jego manifeście i żałobnej stylizacji. Jak się z niej tłumaczy? Zobacz także: Michał Szpak w biustonoszu, z napisami na twarzy i w szpilkach na Top of the Top Sopot Festival Michał Szpak w żałobnej kreacji na Top of the Top Sopot Festival Michał Szpak na czwartkowy występ podczas Top of the Top Sopot Festival przygotował kontrowersyjną kreację, za którą stało przesłanie do publiczności. Artysta miał na sobie żałobny welon, orła na klapie, stanik i szpilki. Na twarzy przedłużone rzęsy, wypisane słowa "wolnośćfobia" oraz czarne łzy. Rwónież na na swoich mediach społecznościowych wokalista dodawał hasztag "wolnośćfobia". W żałobnej charakteryzacji zaśpiewał utwór "Nie pytaj o Polskę", który jest manifestem tożsamości narodowej z 1988 roku. Piosenka opowiada o Polakach jako ludziach zmęczonych, znudzonych życiem i własną pracą, którzy nie mają nadziei na przyszłość. Występ oczarował publiczność. Dzisiaj płynie do niego mnóstwo gratulacji i podziękowań. Widzowie byli zachwyceni jego talentem i przesłaniem: - Piękny głos i występ. Przyszłam tu po występie. To jest tak bardzo aktualne i prawdziwe. Mimo wszystko, co się dzieje jesteśmy wszyscy tu i teraz, bo chcemy oraz mamy nadzieje na lepsze jutro. - Żadne słowa nie oddadzą tego co przeżyłam tam w Operze podczas Tego występu... każde słowo wydaje mi się banalne. Bo powiedziane i...