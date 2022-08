Podczas trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival 2021 nie mogło zabraknąć jednej z najbarwniejszych, kontrowersyjnych i najbardziej lubianych postaci polskiej sceny muzycznej - Agnieszki Chylińskiej. Gwiazda, która zachwyca słuchaczy swoim głosem już od 27 lat dała występ, który ciężko będzie zapomnieć! Co więcej, artystka prosto ze sceny zaskoczyła fanów osobistym wyznaniem i porwała publiczność. Agnieszka Chylińska na Top of the Top Sopot Festival 2021 Dziś kolejny dzień jednej z największych muzycznych imprez w Polsce! Przez ostatnie doby byliśmy świadkami niezapomnianych występów wielu polskich artystów - w środę widzów poruszyła Ewa Farna , a sceną dosłownie zawładnęły Viki Gabor i Roksana Węgiel. Teraz, po raz kolejny, przed sopocką publicznością i widzami TVN wystąpiła Agnieszka Chylińska , która od lat uchodzi za jedną z najbardziej lubianych artystek. Gwiazda już wczoraj zachwyciła na festiwalu , ale dziś przeszła samą siebie. Agnieszka Chylińska to prawdziwy wulkan energii i choć od lat jest obecna w polskim show biznesie, a także nierzadko szczerze mówi o dzieciach i nieudanych związkach, mąż piosenkarki jest jedną z najbardziej tajemniczych osobistości . Teraz Agnieszka Chylińska zdradziła publiczności swój kolejny sekret. Kiedy artystka śpiewała jeden z największych hitów, postanowiła zachęcić fanów do tańca i przy okazji wyznała, że... sama nie potrafi tańczyć! Jesteście w stanie w to uwierzyć? Musimy przyznać, że patrząc na to, co piosenkarka wyprawia na scenie, czegoś takiego się nie spodziewaliśmy. Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na Sopot TOP of the TOP Festival 2021 Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2021 jest wyjątkowy z jeszcze jednego powodu, bo to podczas...