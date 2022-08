Są już znane wyniki oglądalności Sopot Top of the Top Festiwal! W piątek, sobotę i niedzielę (18-20 sierpnia) na sopockiej scenie wystąpiły największe gwiazdy polskiej sceny, wśród nich m.in. Edyta Górniak, Michał Szpak, Kayah, Kasia Kowalska, Anna Wyszkoni, Andrzej Piaseczny i wiele innych. Pierwszy dzień festiwalu upłynął pod hasłem "#ilove" i był poświęcony piosenkom miłosnym. Drugiego dnia publiczność bawiła się przy muzyce tanecznej, której przyświecała idea "#idance". Trzeci dzień poświęcony była kabaretom. Piątkowy i sobotni koncert transmitowała telewizja TVN. Czy reaktywowany pod dwóch latach Sopot Top of the Top Festiwal przyciągnął przed telewizory liczną widownię? Okazuje się, że tak! Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, średnia oglądalność koncertów wyniosła 1,64 mln widzów. Zobacz też: Zachwycająca Anna Wyszkoni w pięknej kreacji na Sopot Top of the Top Festival! Co za nogi! Sopot Top of the Top Festival 2018 - odbędzie się? Czy dobre wyniki oglądalności Sopot Top of the Top Festiwal przełożą się na kontynuację imprezy za rok? Wiele na to wskazuje. Dyrektor programowy stacji TVN, Edward Miszczak , nie ukrywa, że jest zadowolony z wyników. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników oglądalności. To znak, że widzowie są wciąż zainteresowani wydarzeniami muzycznymi. Rozważamy powrót TVN do Sopotu także w przyszłym roku - powiedział Miszczak w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. My już nie możemy się doczekać! Polecamy: Edyta Górniak wyjdzie za mąż?! Znamy szczegóły! Na Sopot Top of the Top Festival wystąpiło wiele gwiazd. Wśród nich Edyta Górniak. Czy w przyszłym roku znów zobaczymy artystów na sopockiej scenie? Wiele na to wskazuje!