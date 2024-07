1 z 14

Do gali 25-lecia Miss Polski, z jedyną w tym roku koronacją najpiękniejszej Polki - Miss Polski 2014, zostało tylko kilka dni. Wybory odbędą się już 7 grudnia w Hali MOSiR w Krynicy Zdrój. Wszystkie piękne uczestniczki ostanie dni spędziły na zgrupowaniu w hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej, gdzie przygotowywały się do tego ważnego dla nich dnia.

Od 23 listopada kandydatki do tytułu Miss Polski przebywały w hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej, gdzie przygotowywały się do gali finałowej. Finalistki codziennie od rana do wieczora spędzały czas na intensywnych próbach, by podczas ich wielkiego dnia zaprezentować się jak najlepiej. Oprócz obowiązków miały też czas i na przyjemności. Koncert, podczas którego kandydatki bawiły się w rytm góralskiej muzyki, spacery po Białce, sesja zdjęciowa na Kotelnicy Białczańskiej, a także pełne relaksu chwile w Termach i Spa.

Zobaczcie zdjęcie. Widzicie jakąś faworytkę?