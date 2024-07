46-letnia gwiazda, która wybrała bardzo odważną kreację, to Gwen Stefani! Piosenkarka w bardzo odważnej, czerwonej sukni pojawiła się na imprezie Vanity Fair Oscar Party. Gwiazda wybrała suknię Yanina Couture oraz szpilki Jimmy Choo. Jak prezentowała się na czerwonym dywanie? Świetnie! Patrząc na zdjęcia Gwen Stefani w bardzo prześwitującej kreacji, zastanawiamy się jak ona to robi, że pomimo swojego wieku wygląda lepiej niż niejedna dwudziestolatka.

Gwen na imprezie po rozdaniu najważniejszych nagród filmowych, Oscarów pojawiła się u boku swojego nowego partnera. To właśnie z nim związała się po rozstaniu z mężem w ubiegłym roku. Piosenkarka z Blakiem Sheltonem trzymali się za ręce i chętnie pozowali do wspólnych zdjęć. Niestety - ukochany Gwen Stefani nie dostosował swojej stylizacji do kreacji gwiazdy. Podczas gdy piosenkarka zachwycała wyglądem w seksownej czerwonej sukni, Blake prezentował się słabo w przetartych dżinsach. Zgadzacie się z nami?

