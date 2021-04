Oscary 2021: złoto i bajkowe suknie na wyjątkowym czerwonym dywanie - kto błyszczał najbardziej?

To wyjątkowa gala rozdania Oscarów. Ze względu na pandemię uczestnicy ceremonii wzięli w niej udział w kilku miejscach - główna impreza odbywała się w Union Station w Los Angeles. Również sam słynny czerwony dywan rządził się w tym roku innymi, pandemicznymi zasadami. Przez konieczność zachowania dystansu nie było na nim tłumów. Co więcej, gwiazdy zdejmowały maseczki tylko w czasie gdy przechodziły przed kamerami. Jak wypadły?

Kto dostał Oscara 2021? - zobacz LISTĘ!

Mimo koronawirusa, oscarowa gala zobowiązuje - na czerwonym dywanie pojawiła się więc plejada gwiazd. Kto błyszczał najbardziej? Zobaczcie naszą galerię.

Jak co roku niezwykła Halle Berry. W tym roku na fioletową i prześwitującą suknię bez ramiączek z dużą kokardą... Ale wszyscy zwrócili uwagę na jej fryzurę i krótkie włosy!

East News

Urzekająca Amanda Seyfried wybrała piękna karmazynową suknię od Armani Prive.

East News

Zendaya, jedna z najczęściej fotografowanych w tym roku gwiazd. Nic dziwnego, od odważnej żółtej sukni Valentino ciężko oderwać wzrok:

East News

Nominowana do Oscara Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday") - jedna z wielu gwiazd tego wieczora, które postawiły na złoto. I w jej wydaniu był to świetny wybór.

East News

Australijska gwiazda Margot Robbie w srebrzystej sukni od Chanel z kwiatowymi motywami na czerwonym dywanie w Los Angeles:

East News

Laura Dern w na galę w Union Station kreację z czarnym topem i długimi rękawami oraz białą spódnicą z piórami:

East News

Na suknię Valentino - złotą! - postawiła też gwiazda filmu "Obiecująca. Młoda. Kobieta." Carey Mulligan:

East News

Zdobywczyni Oscara za najlepszą piosenkę - H.E.R.

East News

Vanessa Kirby na 93. gali rodania Oscarów:

East News

Gwiazda "Borata" Maria Bakalova na czerwonym dywanie w Union Station:

East News

Zdobywczyni Oscara za scenariusz oryginalny za film "Obiecująca. Młoda. Kobieta." - Emerald Fennell: