Oscary 2024 - Liza Koshy przewróciła się na ściance

Kreacja Lizy Koshy, znanej youtberski była przepiękna. Wieczorowa, krwisto czerwona kreacja robiła wrażenie, jednak gdy 27-latka wyszła na czerwony dywan doszło do wpadki, którą zapamięta do końca życia. Wszystko przez ultra wysokie buty. Liza Kosky w pewnym momencie zachwiała się i przewróciła na czerwonym dywanie, co zostało upamiętnione przez setki obiektywów fotoreporterów.