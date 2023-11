1 z 4

William i Harry pokłócili się o Meghan?! Czy to właśnie przez konflikt z bratem, Harry postanowił wyprowadzić się z Londynu? Zagraniczne media już od dawna rozpisują się o niezbyt dobrych relacjach między Meghan Markle a księżną Kate. Do pierwszej kłótni żon Williama i Harry'ego miało dojść jeszcze przed ślubem hollywoodzkiej gwiazdy z księciem- Meghan ponoć doprowadziła księżną Kate do łez!

Pojawiły się plotki, że właśnie przez konflikt z Kate, Meghan i książę Harry postanowili przeprowadzić się z Londynu do posiadłości Frogmore Cottage w Windsorze. Teraz okazuje się, że nie tylko Meghan i Kate mają do siebie żal. Okazuje się, że między Harrym a Williamem również pojawił się poważny konflikt!

O co pokłócili się bracia? Szczegóły na następnych stronach.

