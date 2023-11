Reklama

Ostatnio głośno w mediach jest o wyprowadzce księcia Harry'ego i Meghan Markle z Pałacu Kensington. Prasa utrzymuje, że to efekt pogłębiającego się konfliktu między nimi a Williamem i Kate. Podobno przede wszystkim panie nie mogą dojść do porozumienia. Informator "The Sun" twierdzi, że mają one skrajnie różne charaktery, których nie da się pogodzić.

Harry i Meghan, kulisy wyprowadzki

Już teraz wiadomo, że Meghan Markle i książę Harry zamieszkają w posiadłości Frogmore Cottage w Windsorze. Niemal wszyscy byli przekonani, że dołączy do nich również matka księżnej. Kilka miesięcy temu pojawiły się pierwsze wzmianki na temat rychłej przeprowadzki Dorii Ragland do Wielkiej Brytanii. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest tak prosta.

Oczywiście Meghan Markle przydałaby się pomoc jej mamy. Tym bardziej, że dla księżnej Sussex będzie to pierwsze dziecko i nie jest jeszcze doświadczona. Jednak książę Harry powiedział stanowcze nie! Dlaczego? Podobno książę Harry nie wyobraża sobie, że mógłby zamieszać ze swoją teściową. Ponoć mąż Meghan Markle boi się utraty prywatności. Czy słusznie?

Książę Harry nie przepada za swoją teściową?

Doria Ragland miała się przeprowadzić do Londynu, jednak plany uległy zmianie