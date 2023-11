1 z 4

Czyżby szykował się poważny kryzys w rodzinie królewskiej? Jeśli wierzyć wieściom z zagranicy, między Harrym i Williamem oraz ich małżonkami nie dzieje się najlepiej. Do tego stopnia, że jedna z tych par chce opuścić Pałac Kensington! Ponoć ma to nastąpić już na początku 2019 roku. Jakie są powody tak odważnej decyzji? Czy między braćmi doszło do poważnej awantury? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

