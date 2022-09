O niechęci księżnej Kate i księcia Williama do Meghan Markle mówi się od dawna, jednak fani royalsów są pewni, że ich dzieci także ją podzielają. Zobaczcie tylko to nagranie!

Brytyjska rodzina królewska od dekad budzi wiele skrajnych emocji nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też mediach na całym świecie, nic więc dziwnego, że śmierć i ceremonie pogrzebowe Elżbiety II od kilku dni są na ustach wszystkich. Podczas gdy część fanów royalsów rozkłada na czynniki pierwsze stylizacje żałobników, inni zaś skupiają się na sympatiach i animozjach pomiędzy najbliższymi zmarłej Jej Królewskiej Mości. Do sieci właśnie wypłynął fragment nagrania, na podstawie którego internauci są przekonani, że księżniczka Charlotte nie pała sympatią do Meghan Markle. To trzeba zobaczyć!

Księżniczka Charlotte nie przepada za Meghan Markle? To nagranie podbija internet

Śmierć królowej Elżbiety II na dobre zakończyła pewną epokę brytyjskiej monarchii. Miliony fanów royalsów pogrążonych w smutku wciąż opłakuje zmarłą Jej Wysokość, a pogrzeb Elżbiety II uznaje się za jedno z najważniejszych i najchętniej oglądanych wydarzeń ostatnich lat. Ogromne emocje wzbudziła nie tylko msza żałobna, ale też nawet najmniejsze gesty członków brytyjskiej rodziny królewskiej.

Ku zaskoczeniu wielu, księżna Kate na pogrzebie Elżbiety II pojawiła się bez najmłodszego syna, co tłumaczono jego młodym wiekiem, a także zamiłowaniem księcia Louisa do zabawnych min, co podczas pogrzebu byłoby wysoce niewskazane. Najmłodszego brata godnie reprezentowali więc książę George oraz księżniczka Charlotte. To właśnie nagranie z udziałem 7-letniej córki księżnej Kate i księcia Williama jest teraz na ustach wszystkich. Według internautów księżniczka Charlotte podczas pogrzebu Elżbiety II nie kryła swojej niechęci do... Meghan Markle!

Getty Images

Zobacz także: Tak będzie wyglądać koronacja króla Karola III. Ma być zupełnie inna od tej Elżbiety II

Po tym, jak media obiegło wideo, na którym Meghan Markle wspierała Charlotte podczas pogrzebu Elżbiety II, baczne oko internautów wyłapało, że 7-letnia księżniczka wcale była zadowolona z nieustannych, ukradkowych spojrzeń swojej ciotki. Co więcej, dziewczynka widząc na sobie baczny wzrok ukochanej żony księcia Harry'ego, natychmiast się odwracała, a na jej twarzy pojawiał się wyraźny grymas.

Filmik z udziałem księżniczki Charlotte i Meghan Markle pojawił się m.in. na platformie TikTok, gdzie opatrzono go podpisem: "Dzieci nie kłamią". W komentarzach zawrzało.

- Meghan była kiedyś dla niej niemiła, a Charlotte to pamięta. - Charlotte i ta mina: "Co ty tu w ogóle robisz" 😂😂😂😂😂 - Z niewinności wychodzi prawda!

Zobacz także: Żona Karola III zrywa z tradycją! Camilla rezygnuje z uwielbianej przez Elżbietę II tradycji

Niektórzy zaś postanowili nawiązać do dawnych niesnasek między Meghan Markle i księciem Harrym, a pozostałymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, w tym księżną Kate i księciem Williamem podkreślając, że dzieci książęcej pary Walii doskonale zdają sobie sprawę o konfliktach pomiędzy dorosłymi.

- Dzieci są odzwierciedleniem zachowań swoich rodziców. - Naśladuje swoją mamę - Matka pewnie ją tego nauczyła - czytamy w komentarzach.

Getty Images

Niektóry także wprost nawiązują do silnego charakteru córki księżnej Kate i księcia Williama przypominając, że księżniczka Charlotte zmyślnie instruowała starszego brata na pogrzebie Elżbiety II. Nie zabrakło także głosów świadczących o tym, że wielogodzinne ceremonie pogrzebowe mogły być męczące dla 7-latki, a na nagraniu Charlotte może po prostu ziewać.

- Przecież ona tylko ziewa. - Spać jej się pewnie chce! - Dla mnie mówi WOW ziewając - piszą w sieci fani royalsów.

A co wy sądzicie o tym nagraniu?

Zobacz także: Książę William pierwszy raz zabrał głos po pogrzebie Elżbiety II. Wspomniał o zmarłej królowej

ISABEL INFANTES/AFP/East News

HANNAH MCKAY/AFP/East News