Pogrzeb Elżbiety II. Trumna z ciałem królowej dotarła do Opactwa Westminsterskiego. ZDJĘCIA

W środę, 14 września rodzina królewska zgromadziła się, by ruszyć w procesji, podczas której trumna z ciałem Elżbiety II została przeniesiona z pałacu Buckingham do pałacu Westminsterskiego. Najbliższym zmarłej monarchini towarzyszyły silne emocje. W pewnym momencie książę Harry zaczął płakać. Wnuk Elżbiety II mógł liczyć na wsparcie Meghan Markle. Książę Harry pogrążony w żałobie Książę Harry, Meghan Markle, książę William i księżna Kate w procesji odprowadzili trumnę z ciałem Elżbiety II przez ulice Londynu aż do pałacu Westminsterskiego. Media uważnie obserwowały Karola III z Camillą, ale największe zainteresowanie wzbudzali William i Kate oraz Harry i Meghan. Zwłaszcza że cała czwórka znalazła się blisko siebie. Zobacz także: Meghan Markle potajemnie nagrywa spotkania? "To jakieś szaleństwo!" Fotografowie uchwycili moment, w którym książę Harry zaczął płakać. Meghan Markle niemal cały czas była przy nim. Z wyjątkiem części uroczystości, podczas której wnuk Elżbiety II maszerował ramię w ramię ze swoim starszym bratem. Sussexowie trzymali się blisko siebie, gdy tylko mogli. Większy dystans zachowywali księżna Kate i książę William, którzy ze względu na swoje obowiązki muszą przestrzegać protokołu. To dlatego w przeciwieństwie do Meghan Markle i Harry'ego nie zawsze mogą pozwolić sobie na czułości. To wyjaśnia, dlaczego nie trzymali się za ręce w trakcie procesji. Zobacz także: Król Karol III nie wytrzymał i wpadł w złość! Wszystko się nagrało: "Mam tego dość!" Myślicie, że pary wciąż mają do siebie żal?