Meghan Markle rozczulona zachowaniem Charlotte na pogrzebie Elżbiety II. To wideo to hit sieci

Gdy Meghan Markle została żoną księcia Harry'ego, a tym samym dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej, wydawało się, że podbiła serca wszystkich i idealnie dogaduje się z księżną Kate, księciem Williamem i jest ulubienicą królowej Elżbiety II. Co było potem, już wszyscy wiemy. Na jaw zaczęły wychodzić szokujące informacje o trudnym charakterze Meghan - pałacowa służba zaczęła się masowo zwalniać, żeby tylko z nią nie współpracować, a księżna Kate wylała przez nią morze łez. Co więcej, teraz okazuje się, że dzieci Kate i Williama nie znoszą Meghan! Dlaczego dzieci księżnej Kate i księcia Williama nie lubią Meghan Markle? Brytyjskie media donoszą, że 5-letni książę George i 3-letnia księżniczka Charlotte unikają Meghan Markle jak ognia! Czemu? Ponoć dzieci wyczuły, że ich mama zachowuje się inaczej, gdy pojawia się Meghan i przez to same zaczęły jej unikać. Nie chcą mieć z nią żadnego kontaktu, a na spotkaniach rodzinnych trzymają się na uboczu. Księżna Meghan najwyraźniej wyczuwa niechęć dzieci, ale nie robi nic, by ją polubiły, co więcej, sama również utrzymuje bezpieczny dystans i zachowuje się jak osoba, która nie lubi dzieci . Z kolei księżna Kate podobno doskonale rozumie swoje dzieci i nie zmusza ich do kontaktu z nielubianą przez nie ciocią. Myślicie, że relacje w rodzinie królewskiej w końcu się poprawią? Księżniczka Charlotte i książę George nie znoszą Meghan Markle! Meghan Markle i księżna Kate zdecydowanie za sobą nie przepadają Zobacz także: Meghan Markle znów złamała protokół i... nie dba o swoje zdrowie w ciąży!