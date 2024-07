Księżna Kate po długiej wizycie w Nowej Zelandii aktualnie przebywa w Australii, gdzie wraz ze swoim mężem i synkiem sprawdza jak się miewają królewskie tereny. Jak się można było spodziewać Kate przy każdej okazji wygląda świetnie. Nam jednak najbardziej spodobała się prosta sukienka w niebieskie maki, którą miała na sobie podczas odwiedzin Brisbane.

Reklama

Zobaczcie więcej modnych stylizacji księżnej Kate

Reklama

Księżna Kate miała na sobie sukienkę swojego ulubionego, a może jednego z ulubionych brytyjskich projektantów. Chodzi oczywiście o LK Bennett i jego kreację "Lasa Poppy Dress". Kosz tej kreacji w internetowym sklepie to ok. 1200 złotych. Jednak biorąc pod uwagę ogromną popularność rzeczy, które lansuje księżna, pewnie jest już wyprzedana. Jak widać księżna uzupełniła ten jakże wiosenny look niebieskimi dodatkami. Dla nas bomba, a wam jak się podoba?