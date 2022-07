Książę George kończy 9 lat, urodzinowy portret zrobiła mu sama księżna Kate. Fani: "Klon Williama"

Rodzina królewska na Twitterze opublikowała datę chrztu księcia Ludwika, trzeciego dziecka księżnej Kate i księcia Williama, piątego w kolejce do tronu. Chrzest odbędzie się 9 lipca w kaplicy królewskiej pałacu św. Jakuba w Londynie. Trzecie dziecko Kate i Williama urodziło się 23 kwietnia 2018 roku w szpitalu św. Marii w zachodnim Londynie, gdzie w 2013 i 2015 roku przyszły na świat książę George i księżniczka Charlotta. Zobacz: Organizacja chrztu – o czym trzeba pamiętać The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London. Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 20, 2018 Chrztu małemu Louisowi udzieli Justin Welby, arcybiskup Canterbury. Pałac św. Jakuba mieści się w londyńskiej dzielnicy City of Westminster. Mieszczą się biura dworu królewskiego, czasem też służy do organizacji królewskich uroczystości. CZYTAJ DALEJ POD WIDEO Meghan Markle zostanie matką chrzestną Louisa? Teraz trwają spekulacje, kto zostanie rodzicami chrzestnymi księcia. Czy Kate i Willima zdecydują się tak jak przy pierwszych dzieciach na kilkoro rodziców chrzestnych, a nie tylko dwoje. Najwięcej szans dają Miguelowi Headowi, prywatnemu sekretarzowi księcia Williama. Propozycje na mamę chrzestną? Być moze będzie nią Tiggy Legge-Bourke, która kiedyś była nianią księcia Cambridge. Ale pojawiły się też plotki, że matką chrzestną mogłaby zostać księżna Meghan Markle. Byłoby to wielkiem wyróżnienie, dla żony księcia Harrego. Myślicie, że tak się stanie? Chcesz raz dziennie dostawać od nas informacje na Facebook...