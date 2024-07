Mąż Izabeli Janachowskiej, Krzysztof Jabłoński, jest założycielem i główny udziałowcem w firmie produkującej świeczki zapachowe na całą Europę. Ponad rok temu informowaliśmy jako jedyni, że milioner zdecydował się na budowę fabryki w USA za 19 milionów dolarów. Przypomnijmy: Milioner Janachowskiej otwiera fabrykę w USA!

Dziś fabryka w Wirginii działa znakomicie. W rozmowie z lifestylenewseria.pl zdradził kulisy powstania fabryki oraz tego, jak przyjęli go Amerykanie. Okazuje się, że w gubernator miasta bardzo chętnie przyjął go w swoim mieście i obiecał pomoc w rozwoju. Przy okazji porównał, że w USA o wiele łatwiej i taniej rozwinąć firmę, niż w Polsce:

Miałem wrażenie, że to nie było nic szczególnego, zaaranżowanego specjalnie dla mnie. Taki jest szacunek do inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Byłem w szoku kiedy już na pierwszym spotkaniu obecny był szef straży pożarnej i urzędnik odpowiedzialny za ochronę środowiska oraz przedstawiciel urzędu pracy. Zaprezentowano dokładny plan rozpoczęcia inwestycji, zasoby pracownicze, wszelkie interesujące mnie stawki płac - przekonuje

Dlaczego postanowił założyć fabrykę właśnie tam? Ponieważ zagranicznych inwestorów bardziej doceniają Amerykanie:

Kiedy chciałem rozpocząć sprzedaż na tym największym na świecie rynku świec zapachowych, nie mogłem bezpośrednio przebić się do odbiorców. Handlowcy jednej z dużych amerykańskich firm odsyłali mnie do biura w w Hongkongu (dla producentów azjatyckich) albo do Florencji (biuro dla firm z Europy). A tam oferowano gorsze warunki. W Wallmarcie producent amerykański dostanie więcej miejsca na półce niż importer. Menedżerowie tej sieci nie chcą ponosić kosztów magazynowania. Chcą dostaw, tyle ile trzeba „on time”. Import jest bezwładny, bo chińskie świeczki płyną statkiem 3 tygodnie. Amerykanie twierdzą, że lokalny producent szybciej zagospodaruje półki i będzie odpowiadał na lokalne potrzeby. W sumie żeby podpisać kontrakty z Wallmartem i Ikeą najbardziej opłacało mi stworzyć produkty made in USA - mówi