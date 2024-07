Na początku tego roku Izabela Janachowska zaręczyła się z Krzysztofem Jabłońskim. Znany do tej pory w kręgach biznesowych milioner szybko zadebiutował na salonach u boku swojej ukochanej i odtąd para jest prawdziwą ozdobą wielkich imprez. Przypomnijmy: Janachowska błyszczy na salonach z narzeczonym milionerem

Zakochani planują wielki ślub, który ma się odbyć latem przyszłego roku. I nie będzie to zwykła ceremonia - panna młoda ma mieć aż 3 suknie ślubne i bardzo możliwe, że odbędzie się za granicą. Kilka tygodni temu Janachowska gościła w jednej z telewizji śniadaniowych i opowiedziała o wielkim dniu.

Równie dobrze układa się Jabłońskiemu w biznesie. Jego firma "Korona" produkująca świece jest jedną z najprężniej działających w Europie, ale Krzysztof ma jeszcze bardziej dalekosiężne plany. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Jabłoński zdecydował się na budowę nowej fabryki w USA, a koszt inwestycji to aż 19 milionów dolarów! Inwestycja ma przynieść jeszcze większe dochody, które już teraz szacowane są na kilkaset milionów złotych rocznie.

Krzysiek od dawna planował inwestycje w Ameryce, bo w Europie ma już wyrobioną markę - produkuje dla Ikei i Wal-Martu. Fabryka w Stanach pozwoli mu jeszcze bardziej zwiększyć obroty i produkcję, a co za tym idzie zwiększyć dochód. Kto by pomyślał, bo jeszcze parę lat temu był zwykłym producentem świec, a dziś to prawdziwy potentat. Ma nosa do biznesu i do kobiet. Przy Izie rozkwitł - zdradza w rozmowie z AfterParty.pl znajomy Jabłońskiego.