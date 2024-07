Krzysztof Ibisz oraz Joanna Ibisz niedawno zostali rodzicami. Dumny tata opublikował poruszające nagranie z synkiem. Internauci mogli zobaczyć, jak spędzają ze sobą pierwsze tygodnie w domu. Widok Krzysztofa Ibisza i małego Borysa rozczulił obserwatorów.

Koniecznie musicie to zobaczyć.

Krzysztof Ibisz we wrześniu 2022 roku powitał na świecie swojego trzeciego syna. Niecały miesiąc temu Krzysztof Ibisz odebrał żonę i synka ze szpitala i od tamtej pory mogą cieszyć się wspólnym czasem. Prezenter Polsatu chętnie pokazuje, jak opiekuje się małym Borysem. Relacja ojca i syna rozczula internautów, którzy z radością kibicują Krzysztofowi Ibiszowi w tacierzyństwie.

Krzysztof Ibisz pochwalił się fragmentami wideo, na których uwiecznione zostało jak trzyma synka w chuście, jak go kołysze do snu lub jak z uśmiechem na ustach spaceruje z nim po Warszawie. Niedawno Krzysztof Ibisz został przyłapany przez paparazzi na spacerze z żoną i synem.

Internauci nie szczędzili komplementów w stronę opiekuńczego taty oraz gratulacji i życzeń dla całej rodziny:

- Facet dojrzewa później do bycia ojcem jak do wszystkiego

- Panie Krzysztofie, miłości w czystej postaci, A jaki tata, wszystkiego najlepszego dla was chłopaki, dla mamy też

- Tata na medal

- Krzysiu prawdziwe i dojrzałe twoje tacierzyństwo