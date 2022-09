Krzysztof Ibisz odbiera żonę i synka ze szpitala [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Krzysztof Ibisz na swoim profilu na Instagramie opublikował okładkę dziennika, który postanowił podsumować, ile gwiazdor Polsatu wydał na swoje wesele. Gwiazdor Polsatu w mistrzowski sposób skomentował doniesienia na swój temat. Do sprawy odniósł się również kolega Krzysztofa Ibisza, Maciej Dowbor. Sprawdźcie, co napisali! Krzysztof Ibisz wydał fortunę na wesele? Kilka dni temu Krzysztof Ibisz pochwalił się swoim szczęściem publikując w sieci zdjęcie ze ślubu. Okazało się wówczas, że uwielbiany przez widzów prezenter Polsatu wziął ślub z młodszą o 27 lat partnerką Joanną Kudzbalską. Zakochani są parą od prawie dwóch lat, a teraz powiedzieli sobie "tak". Szczęśliwi Razem❤️ Krzysztof i Joanna Ibisz 👰‍♀️🤵🏻❤️- pisał gwiazdor Polsatu. Kilka dni po romantycznej uroczystości "Super Express" postanowił podsumować, ile Krzysztof Ibisz i jego żona musieli wydać na wesele, które ponoć odbyło się w podwarszawskich Markach. To właśnie tam para wzięła ślub cywilny w urokliwym zakątku z widokiem na las. Na miejscu znajdowała się sala weselna, która powstała w budynku dawnej stajni, przypominającej stodołę- informuje "Super Express". Według doniesień dziennika zorganizowanie wesela kosztowało zakochanych ok. 200 tys. złotych. Teraz Krzysztof Ibisz postanowił skomentować medialne informacje! Krzystof Ibisz skomentował informacje na temat weselnych wydatków i opublikował mistrzowski wpis na Instagramie. (...) Niepotrzebne oburzenie.😉 Pomylili się. Biorąc pod uwagę statystyki odnośnie długości życia, pożyję jeszcze 35 lat, a więc kosz wesela to niecałe 16 zł dziennie. Zakładając jednak , że będę żył 120 lat, tak jak się zaprogramowałem, koszt...